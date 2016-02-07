Wesley Sneijder için beklenen teklif Jiangsu kulübünden geldi

Futbolda Çin istilası bitmek bilmiyor. Beşiktaş'ın milli stoperi Ersan Gülüm ve Burak Yılmaz'ın ani bir kararla Çin'e transfer olmasının ardından, Nani ve Van Persie için gelen inanılmaz teklifler gelmişti. Çinliler, şimdi de Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için geldi.
Futbolda Çin istilası bitmek bilmiyor. Beşiktaş'ın milli stoperi Ersan Gülüm ve Burak Yılmaz'ın ani bir kararla Çin'e transfer olmasının ardından, Nani ve Van Persie için gelen inanılmaz teklifler gelmişti. Çinliler, şimdi de Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için geldi.