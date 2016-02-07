Wesley Sneijder için beklenen teklif Jiangsu kulübünden geldi

Futbolda Çin istilası bitmek bilmiyor. Beşiktaş'ın milli stoperi Ersan Gülüm ve Burak Yılmaz'ın ani bir kararla Çin'e transfer olmasının ardından, Nani ve Van Persie için gelen inanılmaz teklifler gelmişti. Çinliler, şimdi de Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için geldi.



SERVET DEĞERİNDE TEKLİF

Çin kulübü Jiangsu Suning'in Wesley Sneijder'e yıllık 7 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü. Galatasaray'a da 16 milyon Euro bonservis bedeli önerileceği belirtildi.

PODOLSKI İÇİN DE SICAK TEMAS

Jiangsu, son olarak Alex Teixeira'yı 50 milyon euro'ya Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna katmıştı. Öte yandan Çin takımlarının Podolski ile de ilgilerinin sürdüğü ve yakında yönetimin kapısını çalacakları konuşuluyor.

TARAFTAR NE DER

Süper Lig'de şampiyonluğun uzağında kalan ve ekonomik sorunlarla uğraşan Galatasaray'ın Sneijder ve Podolski'yi satmayı düşündüğü ancak taraftardan gelecek tepkileri de düşündüğü öğrenildi. Galatasaray'ın transfer politikası taraftarı da düşündürüyor.