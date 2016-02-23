Wesley Sneijder gitmek mi istiyor?

Galatasaray'da Trabzon galibiyetine rağmen sular durulmuyor. Wesley Sneijder'in bordo-mavililer'e karşı 478 gün sonra yedek kulübesinde maça çıkması Aslan'da yeni bir kriz doğurdu. Mersin maçındaki serbest vuruş krizi sonrası soyunma odasında Mustafa Denizli'ye tepkisini ortaya koyduğu öğrenilen Hollandalı yıldız akabinde Başkan Dursun Özbek'tenşifaen izin alarak, Paris'e Kıvanç Tatlıtuğ'un nikahına gitmişti. Denizli de kendisinden habersiz böyle bir davranışta bulunan Wes'i Trabzonspor maçında kulübeye çekerek, 'patron benim' mesajı verdi ve fitili ateşledi.

Menajerini de çağırdı



Denizli'nin bu mesajı, daha önce Fatih Terim veHamza Hamzaoğlu'nu ateşe atan Hollandalı yıldızın sabrını taşırdı. Bunun üzerine Sniper, Dursun Özbek'ten görüşmek için randevu istedi. Özbek'in G.Saray'ın UEFA görüşmeleri nedeniyle yarın veya perşembe günü bir araya gelebileceklerini ilettiği öğrenildi. Menajerini de İstanbul'a davet edenSneijder'in sürpriz bir karar alabileceği bildirildi.



Sneijder G.Saray'dan ayrılmayı istiyor!



Wes'in menajeri Guido Albers'in kritik toplantıda Çin'den tekliflerle masaya oturacağı öğrenildi. Albers'in İtalya veya İngiltere'yi isteyen Sneijder'i Çin için iknaya çalışacağı öne sürüldü. Sniper'ın halkla ilişkiler danışmanı Hollandalı gazeteci Richard Neve de bir programda, "Sneijder, Çin'e gitmez ama G.Saray'dan ayrılmayı düşünmeye başladı" diye şok bir çıkış yaptı.



Çin kozu 7.5 milyon €



Çin'den yıldaa 12 ila 15 milyon euro arasındaki teklifleriSneijder'e sunan Albers'in en önemli kozu Hollandalıyıldızın kontratındaki '7.5 milyon euro'luk serbest kalma' maddesi. Kurt menajerin bu sayede Çinliler'denyüksek rakamlar talep ettiği bildirildi. Wes'in ise Çin'ikariyerinin sonu olarak gördüğü ve sıcak bakmadığı ancak perşembe günkü görüşmeden her türlü sonucun çıkabileceği öğrenildi.