Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Burak Yılmaz isminin transfer dedikodularında adı geçmesinin ardından Galatasaray'ın UEFA ile yaşadığı problem nedeniyle satılması gündemde olan ikinci isim Wesley Sneijder olduğu iddia ediliyor

Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrıldı mı?

 Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldızının Çin’den bir takım tarafından istendiği öğrenildi.



Çinli yöneticilerin Sneijder’e Galatasaray’dan kazandığı paranın (senelik 4.5 milyon euro) 2 katına yakın bir rakam ile beraber 4 senelik sözleşme önerdikleri belirlendi. Böylece Sneijder’e yapılan paket teklifin 30 milyon euroyu bulduğu bildirildi.



Galatasaray ile 2.5 sene daha sözleşmesi bulunan ve maç başılar hariç 4.5 milyon euro net para alan Sneijder için Çin ekibinin bonservis bedeli olarak 7.5 milyon euro vermesi yeterli olacak. Çünkü 31 yaşındaki futbolcuyla yapılan son sözleşmesinde, yurt dışından bir takım için 7.5 milyon euroluk madde bulunuyor. Türkiye’deki bir takımın Sneijder’i Galatasaray’dan koparmak için ödemesi gereken rakam ise 20 milyon euro...

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Wesley Sneijder
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.