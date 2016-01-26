Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldızının Çin’den bir takım tarafından istendiği öğrenildi.



Çinli yöneticilerin Sneijder’e Galatasaray’dan kazandığı paranın (senelik 4.5 milyon euro) 2 katına yakın bir rakam ile beraber 4 senelik sözleşme önerdikleri belirlendi. Böylece Sneijder’e yapılan paket teklifin 30 milyon euroyu bulduğu bildirildi.



Galatasaray ile 2.5 sene daha sözleşmesi bulunan ve maç başılar hariç 4.5 milyon euro net para alan Sneijder için Çin ekibinin bonservis bedeli olarak 7.5 milyon euro vermesi yeterli olacak. Çünkü 31 yaşındaki futbolcuyla yapılan son sözleşmesinde, yurt dışından bir takım için 7.5 milyon euroluk madde bulunuyor. Türkiye’deki bir takımın Sneijder’i Galatasaray’dan koparmak için ödemesi gereken rakam ise 20 milyon euro...