Wesley Sneijder'dan vatandaşı Robin Van Persie hakkında flaş açıklamalar

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, Fenerbahçe forması giyen vatandaşı Robin van Persie ile ilgili itirafta bulundu. Elf Voetbal isimli dergiye bir röportaj veren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan Van Persie ile İstanbul'da görüşemediklerini, bunun çok zor olduğunu söyledi.

Kendisinin Avrupa, arkadaşının ise Asya kıtasında oturduğuna dikkat çeken Sneijder, "Her bir ziyaret çok zahmetli oluyor. Biz kendi sahamızda maç yaptığımızda Robin deplasmanda oynuyor. Ayrıca çalışma için kampa giriliyor ve yapılan seyahatleri de düşünmek gerekiyor. Eğer bir yerlerde birlikte bir şeyler yemek isterseniz, kesin tarih ve zamanlarla belirlemeniz gerekiyor. Bu da kolay olmuyor" diye konuştu.

'Boşuna sözleşme imzalamadım'

Wesley Sneijder şöyle devam etti: "İstanbul gibi bir şehirde hemen karar verip de dışarı birlikte kahve içmeye çıkamazsınız. Robin ile milli maçtan dönerken de birlikte uçmadık. O İstanbul'un Asya tarafındaki havaalanına gitti, bense Avrupa'daki havaalanına gittim. İstanbul dev gibi ve ayrıca çok güzel bir şehir. Ailem ve ben burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Boşuna sözleşme imzalamadım".

'Galatasaray toparlanacak'

Galatasaray'ın tekrar işleri yoluna koyacağına inanan yıldız futbolcu, "İnsanları seviyorum. Türkler tutku dolu insanlar. Özellikle de futbolda. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman çok özel. Fenerbahçe bu sezon çok oyuncu aldı. Beşiktaş da birçok yeni transfer yaptı. Ancak sadece bu transferlerle kazanamazsınız, iyi bir takım olmanız gerekir. Biz yıllardır birlikte oynayan güçlü bir takımız. Burada şampiyon olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Gerçekten harika şeklinde" konuştu.