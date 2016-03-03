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Wesley Sneijder'dan taraftarı sevindiren açıklama!

Gаlаtаsаrаy'ın Hоllаndаlı yıldızı Wеslеy Snеijdеr, "UEFA'dаn gеlеn kаrаr sürpriz dеğil аncаk üzücü. Ben burada mutluyum ve burada kаlаcаğım. "dеdi

Wesley Sneijder'dan taraftarı sevindiren açıklama!

 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Akhisar maçının sonunda takımda kalacağını

açıkladı.

Özellikle Sarı Kırmızılı taraftarların yoğun sevgisini kazanan Sneijder maç sonu yaptığı açıklamalarla yüreklere su serpti.

"BURADA KALACAĞIM"

Deneyimli futbolcu, "UEFA'dan gelen karar sürpriz değil. Ancak çok üzücü. Çünkü Galatasaray her sezon Avrupa'da yer alması gereken bir kulüp. Ben burada mutluyum ve gelecek sezon da burada olacağım" dedi.

"KALAN 3 AYDA KULÜBÜN İMAJINI DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR"

Sneijder, "Kötü bir sezon geçiriyoruz. Ancak kalan 3 ayda kulübün imajını düzeltmemiz gerekiyor. Taraftar bize inanılmaz desteğini sürdüyor. Onlara destekleri için yürekten teşekkürler" diye konuştu.
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