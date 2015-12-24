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Wesley Sneijder 17. Hafta Son Maçında Yok!

Akhisar Belediyespor maçında bileğine aldığı darbe ile ödem oluşan yıldız futbolcunun Kayserispor maçında forma giyemeyeceği haberi moralleri bozdu

Wesley Sneijder 17. Hafta Son Maçında Yok!
 Akhisar Belediyespor maçında bileğine aldığı darbe ile ödem oluşan yıldız futbolcunun Kayserispor maçında forma giyemeyeceği haberi moralleri bozdu

Akhisar Belediyespor maçında sağ dizine aldığı darbe sonrasında dış yan bağlarında hasar tespit edilen Sneijder'in oynamamasının sakıncalı olduğu yönünde karar verildi.



Öte yandan Galatasaray'da, Kastamonuspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Semih Kaya'nın da, Kayserispor deplasmanında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Kayserispor, 27 Aralık Pazar günü saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

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