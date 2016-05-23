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Vural’ın Takımı Adana Demirspor Elazığspor’u 2-1 Yendi

Yılmaz Vural’ın takımı Adana Demirspor Elzaığspor’u pay-off yarı finalinde 2-1 yendi.

Vural’ın Takımı Adana Demirspor Elazığspor’u 2-1 Yendi

PTT 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Vartaş Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olan Adana Demirspor, bu galibiyetle play-off finaline çıktı.

Adana Demirspor'un finaldeki rakibi Balıkesirspor'u eleyen Multigroup Alanyaspor oldu. Multigroup Alanyaspor ile Adana Demirspor arasındaki PTT 1. Lig play-off final maçı 27 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de Konya Torku Arena'da oynanacak.

PTT 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen ilk iki takım ise normal sezonda lider Adanaspor ile ikinci Kardemir Karabükspor olmuştu.

ADANA DEMİRSPOR: 2 - VARTAŞ ELAZIĞSPOR: 1

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Joseph Attamah, Ahmet Burak Solakel, Barış Başdaş, Onur Akbay, Murat Akyüz, Anıl Taşdemir, Tiago Bezerra, Ibrahim Moro, Mickael Pote, Burak Çalık
Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Vartaş Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Murat Kalkan, Hamidou Traore, Berk Yıldız, Hakan Bilgiç, Halil Akbunar, Murat Kayalı, Wellington Tom, Ümit Tütünci
Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu

Goller: Dk. 74 Abdülkadir Özgen, Dk. 90+4 Barış Başdaş (Adana Demirspor), Dk. 47 Berk Yıldız (Vartaş Elazığspor)

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralAdana DemirsporElazığspor
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