Vural’ın Takımı Adana Demirspor Elazığspor’u 2-1 Yendi

PTT 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Vartaş Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olan Adana Demirspor, bu galibiyetle play-off finaline çıktı.



Adana Demirspor'un finaldeki rakibi Balıkesirspor'u eleyen Multigroup Alanyaspor oldu. Multigroup Alanyaspor ile Adana Demirspor arasındaki PTT 1. Lig play-off final maçı 27 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de Konya Torku Arena'da oynanacak.



PTT 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen ilk iki takım ise normal sezonda lider Adanaspor ile ikinci Kardemir Karabükspor olmuştu.



ADANA DEMİRSPOR: 2 - VARTAŞ ELAZIĞSPOR: 1



Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel



Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Joseph Attamah, Ahmet Burak Solakel, Barış Başdaş, Onur Akbay, Murat Akyüz, Anıl Taşdemir, Tiago Bezerra, Ibrahim Moro, Mickael Pote, Burak Çalık

Teknik Direktör: Yılmaz Vural



Vartaş Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Murat Kalkan, Hamidou Traore, Berk Yıldız, Hakan Bilgiç, Halil Akbunar, Murat Kayalı, Wellington Tom, Ümit Tütünci

Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu



Goller: Dk. 74 Abdülkadir Özgen, Dk. 90+4 Barış Başdaş (Adana Demirspor), Dk. 47 Berk Yıldız (Vartaş Elazığspor)