Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Volkan Şen ve Van Persie'ye ilk 11 yolu gözüktü

Son oynanan maçda Nani ve Fernandao sarı kart cezalısı durumuna düşüptükleri için Sivasspor maçında forma giyemeyecekler. Bu yüzden sezonun ilk yarısı son maçında Volkan Şen ve Van Persie'nin ilk 11'de yerlerini alması bekleniyor

Volkan Şen ve Van Persie'ye ilk 11 yolu gözüktü
 Son oynanan maçda Nani ve Fernandao sarı kart cezalısı durumuna düşüptükleri için Sivasspor maçında forma giyemeyecekler. Bu yüzden sezonun ilk yarısı son maçında Volkan Şen ve Van Persie'nin ilk 11'de yerlerini alması bekleniyor

Sarı-Lacivertliler’de önceki gün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında Nani ve Fernandao sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. 



Bu durum bir anlamda sürekli ilk 11’de yer bulamayan Robin van Persie ile sakatlığı yeni düzelen Volkan Şen’e yaradı. 



Teknik direktör Vitor Pereira’nın, yedek kalmaktan şikayet eden Hollandalı yıldızı ve Volkan’ı, ligin ilk yarısının kapanış mücadelesi olan Sivasspor maçında sahaya süreceği öğrenildi. 
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFernandaoLuis Nani
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.