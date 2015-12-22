Volkan Şen ve Van Persie'ye ilk 11 yolu gözüktü

Son oynanan maçda Nani ve Fernandao sarı kart cezalısı durumuna düşüptükleri için Sivasspor maçında forma giyemeyecekler. Bu yüzden sezonun ilk yarısı son maçında Volkan Şen ve Van Persie'nin ilk 11'de yerlerini alması bekleniyor
Sarı-Lacivertliler’de önceki gün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında Nani ve Fernandao sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
Bu durum bir anlamda sürekli ilk 11’de yer bulamayan Robin van Persie ile sakatlığı yeni düzelen Volkan Şen’e yaradı.
Teknik direktör Vitor Pereira’nın, yedek kalmaktan şikayet eden Hollandalı yıldızı ve Volkan’ı, ligin ilk yarısının kapanış mücadelesi olan Sivasspor maçında sahaya süreceği öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler’de önceki gün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında Nani ve Fernandao sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
Bu durum bir anlamda sürekli ilk 11’de yer bulamayan Robin van Persie ile sakatlığı yeni düzelen Volkan Şen’e yaradı.
Teknik direktör Vitor Pereira’nın, yedek kalmaktan şikayet eden Hollandalı yıldızı ve Volkan’ı, ligin ilk yarısının kapanış mücadelesi olan Sivasspor maçında sahaya süreceği öğrenildi.