Volkan Şen ve Van Persie'ye ilk 11 yolu gözüktü

Sarı-Lacivertliler’de önceki gün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında Nani ve Fernandao sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Bu durum bir anlamda sürekli ilk 11’de yer bulamayan Robin van Persie ile sakatlığı yeni düzelen Volkan Şen’e yaradı.

Teknik direktör Vitor Pereira’nın, yedek kalmaktan şikayet eden Hollandalı yıldızı ve Volkan’ı, ligin ilk yarısının kapanış mücadelesi olan

maçında sahaya süreceği öğrenildi.

Sivasspor