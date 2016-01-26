Penaltı kararının ağır olduğu iddiaları için konuşan sarı-lacivertli futbolcu, "Pozisyonorta sahada olsa hakem faul verirdi. Ceza alanı içinde olunca neden penaltı verilmesin? Rakibin bana teması vardı. Pozisyon dışarda olunca sorun olmuyor da içerde yaşanınca mı oluyor?" diyerek kararın doğru olduğunu dile getirdi.
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Volkan Şen penaltı eleştirilerine cevap verdi
Lig maçında kazandığı penaltı sonrasında birçok kesimden eleştiri yağmuruna tutulan Volkan Şen kendisini savundu
26 Ocak 2016 Salı 15:22
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