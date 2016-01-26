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Volkan Şen penaltı eleştirilerine cevap verdi

Lig maçında kazandığı penaltı sonrasında birçok kesimden eleştiri yağmuruna tutulan Volkan Şen kendisini savundu

Volkan Şen penaltı eleştirilerine cevap verdi

 Penaltı kararının ağır olduğu iddiaları için konuşan sarı-lacivertli futbolcu, "Pozisyonorta sahada olsa hakem faul verirdi. Ceza alanı içinde olunca neden penaltı verilmesin? Rakibin bana teması vardı. Pozisyon dışarda olunca sorun olmuyor da içerde yaşanınca mı oluyor?" diyerek kararın doğru olduğunu dile getirdi.

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Volkan Şen
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