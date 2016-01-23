Volkan Şen'in performansıyla EURO 2016'yı kaybediyor

Sezon başında Bursaspor’dan büyük beklentilerle transfer edilen Volkan Şen, istikrarsız bir görüntü çizmeye devam ediyor.
Ligde Eskişehirspor karşısında sonradan oyuna girip Van Persie’ye asist yapan yıldız futbolcu, Tuzlaspor karşısında ise 11’de başlayıp çok kötü bir futbol sergiledi.
Zaman zaman forvette görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, 90 dakika boyunca kaçırdığı goller ve hatalı paslarıyla taraftarın tepkisini çekti. Pereira da kenardan öğrencisini sık sık uyardı.
EURO 2016’da olma hayalleri kuran Volkan Şen, bu formuyla Fatih Terim’in gözüne girmekte fazlasıyla zorlanacak.