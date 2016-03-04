Volkan Şen idol olarak gördüğü isimleri açıkladı!

Fenerbahçe'nin bu sezon Bursaspor'dan transfer ettiği Volkan Şen Fenerbahçe Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Barcelona forması giyen milli gururumuz Arda Turan ve Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oynadığı mevkideki idolleri olduğunu söyledi.





"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK BENİM HAYALİMDİ"

Fenerbahçe Gazetesi'nin Volkan Şen ile yaptığı röportajın tamamı şöyle:

Fenerbahçe'de oynamayı hiç düşünmüş müydün? Burada olmanda en büyük etken neydi?

"Fenerbahçe'de oynamak benim hayallerimdi. Bundan 4 sene önce transferim vardı ama gerçekleşmemişti, 4 yıldır bugünü bekliyordum. Nasip bu seneymiş. İyi ki buradayım, iyi ki Fenerbahçe'liyim."

Sizin futbolcular olarak tek hedefiniz tabi ki şampiyonluk. Aranızda her zaman muhakkak bu konuda konuşmalar yapıyorsunuzdur. Ligde uzun bir maraton ve artık son düzlüğe de girdik diyebiliriz. Şampiyonluk hakkında neler söylemek istersin?

"Öncelikle Fenerbahçe her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Bu sene evet belki istediğimiz sonuçları alamadık ama sonuçta daha önümüzde çok maç var ve bu sene bu kadroyla şampiyon olmayı çok istiyoruz."

"MAÇTAN ÖNCE ÇOK GOL ATMAK İSTİYORDUM"

Beşiktaş maçında gol atacağını hissetmiş miydin? Golü atınca da çok sevindiğini gördük. Taraftarımızı da çok sevindirdin. Gol anını anlatır mısın?

"Golü attığımda çok sevindim. Çok önemli ve anlamlı bir gol attım. Kimse maçtan önce gol atacağını bilemez. Öyle bir hissim de yoktu. Maçtan önce çok gol atmayı istiyordum. Bu nedenle böyle önemli bir maçta gol attığım için çok mutluyum. Gol attığım anı kelimelere dökemiyorum. Anlatılmaz yaşanır. Takım arkadaşlarımın bana koşuşu, deliler gibi sevinmek kısaca çok çok mutlu olmuştum."

TAKIMDAKİ FORMA REKABETİ ÇOK GÜZEL

Takımdaki forma rekabet için ne söylemek istersin?

"Öncelikle çok değerli futbolcular var. Dünya yıldızlarıyla oynamak, onlarla olmak, çok önemli bizim için. Onlardan bir şeyler öğreniyoruz, bizden bir şey görüyorlar."

Genç oyuncuların ortaya koyduğu performansı sen nasıl değerlendiriyorsun?

"Onlar bence çok şanslılar çünkü çok değerli futbolcu kadromuz var onlar da burada bizlerden, buradakilerden çok şey öğrenecektir. Uygar var bizde biliyorsunuz çok değerli bir futbolcu, geleceği olan. Hem Fenerbahçe'miz için hem de ülkemiz için çok değerli bir futbolcu adayı. Biz onlara gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz, sahada en iyisini yapmalarını söylüyoruz. Onlar hem Fenerbahçe için hem de Türkiye için gerçekten çok değerli isimler."





İDOLUM: TÜRKİYE'DE ARDA TURAN, YURT DIŞINDA C.RONALDO

Senin oynadığın mevkide idolün kim?

"Ben Arda Turan'ı çok seviyorum Hem Milli Takım'dan arkadaşım hem de çok eski bir arkadaşım. Bu konuda Arda diyebilirim o yüzden. Yurtdışında ki isim için ise C. Ronaldo diyebilirim."

Fenerbahçe formasıyla kariyerinde ve Milli Takım'da neleri hedefliyorsun?

"Fenerbahçe'de uzun yıllar Fenerbahçe'ye uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet etmek istiyorum. Burada Fenerbahçeli Volkan olarak en büyük istediğim arzum. Bununla birlikte şampiyonluklar yaşamak en büyük hayalim."

Bilmem hatırlıyor musun? Kadıköy'de oynadığın ilk resmi maçta topla ilk buluşmanda asist yaptın. O an neler hissettin?

"Yaptığım ilk asist Fernandao'ydu. Maça girdikten 30 saniye sonra topla buluştum ve asist yaptım. Tabi ki de çok güzel bir duygu benim için, ilk maçımda ilk asistimi yaparak güzel bir başlangıç yaptım."

İstanbul'da vaktini nasıl geçiriyorsun? Hobilerin var mı?

"Genelde kulüpte yani tesisteyiz. Vaktimiz pek olmuyor ama vakit bulduğum zamanlarda da ailemle birlikteyim. Çocuklarımla çok zaman geçiriyorum. Evci'yim aslında, evde çok zaman geçiriyorum. Dışarı çıktığım zamanlarda da eşim ve çocuklarımla çıkıyorum, vakit geçiriyorum."





BU MUHTEŞEM TARAFTARLA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM

Fenerbahçe taraftarı hakkında neler söylemek istersin?

"Öncelikle onlara buradan çok teşekkür ediyorum, bana geldiğim günden beri çok büyük destek oluyorlar. Saha içinde kendimi çok daha rahat hissettiriyorlar bana, onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve ben de bunun karşılığı olarak sahadaki futbolumla cevap vermek istiyorum. Ve sezon sonunda bu muhteşem taraftarla birlikte şampiyonluklar yaşamak istiyorum"