Volkan Demirel Yeni Sezona Kadar Yok

Bel fıtığı ameliyatı edilen Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel, 2016-2017 sezonu öncesi takımla çalışmalara başlayacağını söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek kaleci Volkan, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.



Ameliyatını gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür eden Volkan Demirel, sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:



"Hastanede 4-5 gün yattıktan sonra dün akşam itibarıyla evime kavuştum. Allah'a şükür evimdeyim. Üç seneye yakındır belden sıkıntım vardı. Doktor Süleyman ağabey ile her sezonun ortalarında iğne tedavisi uyguluyorduk. Aşırı tempo ile beraber yüklendiğim sıralarda hafif bel ağrılarım oluyordu. Son aşamada artık bunun imkanının olmadığını ve ameliyat edilmem gerektiğini söylediler."



Galatasaray maçında oynamayı çok istediğini anlatan deneyimli file bekçisi, "Galatasaray maçından sonra ameliyat olmak istedim ama doktorlar bunun imkanı olmadığını, iğne yapabileceklerini ancak idman yaptığım takdirde bunun tekrarlayacağını söylediler. Şu an itibarıyla her şey yolunda. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde fizyoterapistler eşliğinde hareketlere başlayacağım. İnşallah yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağım. Kendimi bildiğim ve vücudumu tanıdığım için sezon başında takımla birlikte çalışacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray derbisinde sahada yer alamayacağı için üzgün olduğunu vurgulayan Volkan, "Belki orada olmayabilirim ama benim kalbim, gönlüm her zaman Fenerbahçe ile beraberdir. Takım nerede mücadelede ederse etsin. Takım arkadaşlarım bunu çok iyi biliyor. Takım arkadaşlarımın ellerinden geleni yapıp, en azından bu sezonu Galatasaray galibiyeti ve kupayla tamamlayacaklarına inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarım da böyle düşünüyor." ifadelerini kullandı.



Son günlerde basında, Soma'ya yaptığı yardımın yer alması ile ilgili soru üzerine de Volkan Demirel, şunları kaydetti:



"2014 yılında Soma'da bu olay gerçekleştiğinde, o zaman yapmış olduğumuz destek ve yardımlar şu an gündeme geldi. Açıkçası şaşırıyorum. Topladığımız parayı tamamen Soma'ya yardım amaçlı gönderdik. Oradaki insanlara birazcık destek olabildiysek ne mutlu bize. Bu haberlerin böyle gündeme gelmesi tabii ki beni çok rahatsız ediyor. Çünkü yapılan yardımın da bilinmemesi gerek. Bunlar bilinsin ve insanlara hoş görünmek adına yapmıyoruz bunları. 2014 yılında takımla, kendi ailemle beraber, tanıdıklarımızın aracılığıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bunu 'yok banka, yok kredi kartı borcu, yok kira borcu' diye nitelendirmedik. Sadece paramızı topladık ve gönderdik."