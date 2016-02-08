Volkan Demirel takıma moral verdi

Ortaya koydukları tutuk futbol nedeniyle büyük eleştiriler alan Sarı-Lacivertli takımı ayağa kaldırma görevi ise kaptan Volkan Demirel'e düştü. Tecrübeli futbolcunun hem ligde hem kupada hem de Avrupa kulvarında birbiri ardına oynanacak kritik karşılaşmalar öncesi takım arkadaşlarını bir araya getirdiği ve uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



YEMEKLİ BULUŞMALAR BAŞLIYOR



Volkan’ın tüm takım arkadaşlarından Antalya yenilgisini unutmalarını ve gelecek maçlara konsantre olmalarını istediği ifade edildi. Başarılı olmak için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan olan deneyimli eldivenin herkesin sorumluluk alması ve daha sıkı çalışması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.



Bu arada Sarı-Lacivertliler geçmiş sezonlarda da uygulayıp büyük faydasını gördükleri yemekli buluşmaları da bundan sonra daha sık düzenleyecek.