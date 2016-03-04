Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Volkan Demirel paylaşımı ile taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı!

Volkan Demirel, Fеnеrbаhçе'nin Sеvillа'yı pеnаltı аtışlаrı sоnrаsındа еlеyip, Şаmpiyоnlаr Ligi'ndе çеyrеk finale yükseldiği mаçtа kurtаrdığı pеnаltılаrı Instаgrаm hеsаbındаn pаylаştı

Volkan Demirel paylaşımı ile taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı!

 Sarı-Lacivertlilerin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin İspanyolların köklü takımlarından Sevilla'yı penaltı atışları sonrasında eleyip, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maçta kurtardığı penaltıları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

FENERBAHÇE TARİH YAZMIŞTI

Volkan'ın Sevilla zaferini paylaştığı video büyük beğeni topladı. 4 Mart 2008 yılında Sevilla'yı penaltılarla eleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmıştı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.