Volkan Demirel paylaşımı ile taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı!

Sarı-Lacivertlilerin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin İspanyolların köklü takımlarından Sevilla'yı penaltı atışları sonrasında eleyip, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maçta kurtardığı penaltıları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sarı-Lacivertlilerin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin İspanyolların köklü takımlarından Sevilla'yı penaltı atışları sonrasında eleyip, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maçta kurtardığı penaltıları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.