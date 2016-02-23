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Volkan Demirel maç öncesi iddialı konuştu!

Volkan Demirel FB TV mikrоfоnlаrınа yönеtim kurulunun dün tаkımа vеrdiği yemeği ve Lоkоmоtiv Mоskоvа mаçını dеğеrlеndirdi

Volkan Demirel maç öncesi iddialı konuştu!

 Volkan Demirel, herhangi bir sıkıntı yaşamadan Moskova’da turu geçip UEFA Avrupa Ligi’nde yollarına devam edeceklerini söyledi.



Yemek hakkında Volkan Demirel, “Önümüzde önemli maçlarımız var. Bu maçlar öncesi hep birlikte bir aile yemeği yedik. Bizde böyle geleneksel, yönetim ve futbol takımı arasında yemeklerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesiydi. Güzel bir kokoreççimiz var. Kokoreççi ağabeyimiz de geldi sağ olsun, bize bir ziyafet verdi. Güzel bir gündü. Hem kokoreç için hem de bizlere verdikleri destek için Yönetimimize ve burada hep beraber olduğumuz için, birlikte hareket ettiğimiz için takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu beraberliğimizi sahaya da yansıtacağız” dedi.

"AVANTAJLI GİDİYORUZ"



Lokomotiv Moskova maçı hakkında ise Volkan Demirel, “Moskova’ya avantajlı gidiyoruz. Önemli bir maç olduğunu da biliyoruz; hem saha içi hem saha dışı. Gereken şekilde, nasıl davranmamız gerektiğini de biliyoruz. Bunların doğrultusunda gideceğiz ve turumuzu geçip geleceğiz. Orada sahada Fenerbahçe’ye yakışır bir biçimde mücadele edeceğiz; hem gidişimizle hem gelişimizle.  Bütün futbolcu arkadaşlarımızla da konuştuk, Fenerbahçe formasını en iyi şekilde temsil edip buraya geleceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmadan, turumuzu geçerek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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Uefa Avrupa LigiVolkan Demirel
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