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Volkan Demirel Kupa Final Maçında Yok!
Fenerbahçe istediği şampiyonluğu son anda kaybederken gözünü Ziraat Türkiye Kupasına dikti. Sarı Lacivertli ekipte tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel forma giyemeyecek. Detaylar haberimizde.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 14:43
Ligde şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de takım kaptanı Volkan Demirel'in Gençlerbirliği maçında oynamaması tartışmaları beraberinde getirdi. Taraftar tepkisinden çekinip oynamadığı yönünde sosyal medyadan birçok suçlamayla karşı karşıya kalan Volkan Demirel'in sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı.
Daha önce de belinden ağrıları olan ve geçtiğimiz sene iğne tedavisiyle sahaya çıkan Volkan için bel fıtığı teşhisi konuldu. Gelinen noktada ameliyata ihtiyaç duyulması üzerine Volkan Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı. Deneyimli futbolcu önümüzdeki günlerde ameliyat olacak. Bu da Volkan'ın sahalara dönüşünün iki ayı bulacağı anlamına geliyor.
İki aylık süre deneyimli kalecinin Avrupa Şampiyonası ümitlerini de tamamen bitmesi demek oluyor. Deneyimli kalecinin milli takıma çağırılıp çağırılmayacağı uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul etmişti.
Deneyimli oyuncunun ameliyatı gerçekleşirse hem Sivas deplasmanı hem de kupa finalinde Galatasaray karşısında Fenerbahçe kalesini Fabiano koruyacak. Fabiano Gençlerbirliği maçında da ilk 11'de görev aldı.
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