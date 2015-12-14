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Volkan Demirel'in Zorlu Başakşehir Maçı Sonrası Açıklamaları

Medipol Başakşehir karşılaşmasını 1-0 kazanan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'den maç sonrasında itiraf gibi açıklamalar geldi

Volkan Demirel'in Zorlu Başakşehir Maçı Sonrası Açıklamaları
 Medipol Başakşehir karşılaşmasını 1-0 kazanan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'den maç sonrasında itiraf gibi açıklamalar geldi
Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel maçı değerlendirdi.

İşte Volkan'ın sözleri:

"Önemli olan 3 puandı. Saha şartları kötüydü. Rakip çok iyi bir takım. Defansı iyi yapıyorlar. Pozisyon verdik ama pozisyonlarımız da var. Bir şekilde galip gelmesini bildik."

VOLKAN'DAN İKİ İTİRAF

"Yan toplarda zaafımız var bu sezon. Bir de fazla gol pozisyonuna giremiyoruz. Taraftarın sabırsızlığını anlıyorum ama biraz daha sabretmeleri gerekiyor. Daha fazla gol atmamızı istediklerini biliyorum ama biz 1-0 olsun bizim olsun düşüncesiyle devam ediyoruz."

"Mesela Bruno Alves'in uzun topunda top Nani'ye gidince bir uğultu oldu ama sonucu golle bitti. Biraz sabretmeliyiz. Seyirci de haklı ama bir şekilde başarıya gideceğiz."
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FenerbahçeVolkan Demirel
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