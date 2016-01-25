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Volkan Demirel'in performansı yüzleri güldürüyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel 19. hafta itibariyle kalesinde sadece 14 gol gördü

Volkan Demirel'in performansı yüzleri güldürüyor

 Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 19 hafta sonunda kalesinde yalnızca 14 gol gördü. Deneyimli eldiven, 9 maçta ise rakip oyunculara gol izni vermedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında dün sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'de, kaleci Volkan Demirel'in performansı dikkat çekiyor. Geride kalan maçların tümünde sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan 34 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda kalesinde yalnızca 19 gol gördü.

9 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Geride kalan haftalarda 9 maçta rakip oyunculara gol izni vermeyen Volkan, yüzde 73'lük kurtarış yüzdesi elde etti. Ceza sahası dışından yalnızca 1 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, bu kategoride ise yüzde 94'lük kurtarış yüzdesi yakaladı.

MUSLERA'DAN 13 GOL DAHA AZ YEDİ

Deneyimli oyuncu, ayrıca ezeli rakipleri Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'ya da büyük fark attı. Urugaylı kaleci, Volkan Demirel'den 13 gol fazla yerken, yalnızca 4 maçta kalesini gole kapatabildi. - İSTANBUL
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