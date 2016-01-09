Volkan Demirel'in Milli Forma İsyanı Sürüyor

TT Arena'daki Kazakistan maçı öncesi annesine, eşine ve kızına küfür edilince sahayı terk eden Volkan Demirel, yeniden milli formayı giymek istemesini eleştirenlere sitemli yanıt verdi.





"BENİM DE HATALARIM OLDU"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yeşil ışık yaktığı tecrübeli eldiven 1 yılı aşkın bir zamandan sonra yeniden ay yıldızlı formayı giymeye hazır olduğunu belirtirken, "Fatih hocama yaklaşımından dolayı teşekkür ederim. Benim de hatalarım oldu. Ancak Fatih hocanın milli takıma yeniden girebilmem için bana mesaj göndermesi çok olumlu" ifadesini kullandı.

"MİLLİ FORMAYI İSTEMEMİ SUÇ GİBİ GÖSTERDİLER"

"Bütün statlarda bana vatan haini dediler. Ama ben vatan haini değilim" diyen Volkan, "Milli formayı istememi suç gibi gösterenler var" isyanında bulundu.

"O FORMAYI HAK EDECEĞİM"

Ay yıldızlı forma ile 63 maça çıkan Volkan Demirel, "Milli Takım'da görev almak benim için onurdur. Bana ve aileme yapılanları hiç hak etmedik" diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Volkan, görev verildiği sürece hizmete hazır olduğunu söylerken, "Bu sezon başından beri hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendimi çok iyi hissediyorum. Form durumum da ortada. Büyük bir hırs ve disiplinle çalışıyorum. EURO 2016'da forma giymek benim için bir onur meselesi. Bunu hak etmek için de elimden geleni yapacağım" dedi.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu arada sosyal medya da Volkan konusunda ikiye bölündü. Bir kısım Volkan'ı yeniden ay-yıldızlı forma altından görmek isterken, bir kısım da Volkan'ın sahayı terk etmesini kabullenmeyerek Terim'in kapıyı asla açmamasını istiyor.

(Kaynak: Türkiye)