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Volkan Demirel'in Milli Forma Heyecanı Kısa Sürdü

Uzun süredir Milli formayı istediğini belirten Volkan Demirel Fatih Terim'in açıklamalarının ardından Milli takım kapısı açılacağını düşünmüşü, TFF başkanı Yıldırım Demirören'in kendisi hakkında Terim'e olumsuz görüş belirtmesi şok etkisi yarattı

Volkan Demirel'in Milli Forma Heyecanı Kısa Sürdü

 Haber7 Spor Servisi



Fatih Terim'in Başkan Yıldırım Demirören ve bazı Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile bir toplantı yaptığı, toplantıda ise sürpriz bir şekilde Volkan Demirel konusunun açıldığı öğrenildi.



Demirören istemedi Terim onayladı!



Başkan Demirören, Volkan Demirel'in Milli Takım'a alınmasının yanlış olacağını söyledi. Fatih Terim de bunu onayladı ve böyle bir düşünce içinde olmadığını açık bir dille belirtti.



Milli Takım'ın yakaladığı başarıyla tüm taraftarları arkasına aldığını belirten Demirören böyle bir durumun takıma zarar vereceğini aynı zamanda Volkan Babacan ve diğer kalecilere haksızlık olacağını söyledi.

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Fatih TerimVolkan DemirelYıldırım Demirören
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