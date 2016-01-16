Volkan Demirel'in hayallerini Yıldırım Demirören yıktı

A Milli Takım'a alınıp alınmayacağı gündemden düşmeyen Volkan Demirel'e kötü haber geldi. Fatih Terim'in Başkan Yıldırım Demirören ve bazı Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile bir toplantı yaptığı, toplantıda ise sürpriz bir şekilde Volkan Demirel konusunun açıldığı öğrenildi.



DEMİRÖREN İSTEMEDİ, TERİM ONAYLADI

Başkan Demirören, Volkan Demirel'in Milli Takım'a alınmasının yanlış olacağını söyledi. Fatih Terim de bunu onayladı ve böyle bir düşünce içinde olmadığını açık bir dille belirtti.

"VOLKAN BABACAN'A HAKSIZLIK"

Milli Takım'ın yakaladığı başarıyla tüm taraftarları arkasına aldığını belirten Demirören, böyle bir durumun takıma zarar vereceğini aynı zamanda Volkan Babacan ve diğer kalecilere haksızlık olacağını söyledi. (Kaynak: Haber7)