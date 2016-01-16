Volkan Demirel'in hayallerini Yıldırım Demirören yıktı

A Milli Takım'a alınıp alınmayacağı gündemden düşmeyen Volkan Demirel'e kötü haber geldi. Fatih Terim'in Başkan Yıldırım Demirören ve bazı Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile bir toplantı yaptığı, toplantıda ise sürpriz bir şekilde Volkan Demirel konusunun açıldığı öğrenildi.
A Milli Takım'a alınıp alınmayacağı gündemden düşmeyen Volkan Demirel'e kötü haber geldi. Fatih Terim'in Başkan Yıldırım Demirören ve bazı Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile bir toplantı yaptığı, toplantıda ise sürpriz bir şekilde Volkan Demirel konusunun açıldığı öğrenildi.