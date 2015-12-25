Volkan Demirel Fransa EURO 2016'da olmayı çok istiyor

Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel ve Luis Nani, NTV Spor'da yayınlanan Rıdvan Dilmen'le Adil Oyun programının konuğu oldu. İkili, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

VOLKAN: EURO 2016'DA YER ALMAK İSTİYORUM

Volkan'ın özellikle bir süredir uzak kaldığı milli takımla ilgili açıklamaları çarpıcıydı. Volkan, EURO 2016'da yer almak istediğini dile getirdi. Kaleciliğin zorluklarından bahseden Volkan Demirel, son zamanlarda eleştirilen Beşiktaş'taki meslektaşı Tolga Zengin'e de sahip çıktı.





NANI: HAKEMLER SERTLİĞE GÖZ YUMUYOR

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Luis Nani ise Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamalara açıklık getirdi. Türkiye'de hakemlerin sertliğe müsamaha gösterdiğini savundu. Nani, "Kariyerimde farklı liglerde oynadım. Tekme yemekle ilgili bir problemim yok. Bunlar futbolun bir parçası. Ancak kötü olan bir Türk oyuncu tekme attığında hakemle konuşuyor ve hakem daha toleranslı davranıyor. Aynı şeyi ben yaptığımda ise hemen sarı kart çıkıyor. Bu nedenle ilk yarının son maçında oynayamayacağım. Hakemler üst düzey ismi olan oyuncularla bir rekabet içine girmeye çalışıyor. 'Ben ondan daha güçlüyüm' imajı vemeye çalışıyor" dedi.