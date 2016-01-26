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Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarına tepkili

Son oynadıkları lig maçında taraftarın protestosu ile karşı karşıya kalan Volkan Demirel "Maç öncesi yapılan aleyhteki tezahüratları hiç haketmedik." diyerek isyan etti.

Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarına tepkili

 Fenerbahçe'nin, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladığı ve sahadan galibiyetle ayrıldığı maç öncesi ve mücadele sırasında bazı taraftar gruplarının kendilerine tepki göstermesi, futbolcuları etkiledi. Kaptan Volkan Demirel, taraftara isyan etti. Tecrübeli kaleci "Gösterilen tepkiye bir anlam veremedim." diyerek tepki gösterdi.

"İÇİME SİNDİREMİYORUM"

"Bu tepkileri hak ettiğimizi düşünmüyorum. Taraftarlarımız ne olursa olsun yanımızda
olmalı. Şampiyonluk yolunda kritik sınavlara çıkıyoruz. Maçın başında tepki verip moral bozmak, rakiplerin işine yarar. Deplasmanda zaten tepki görüyorum, alıştım. Taraftarımızın tepkisini ise içime sindiremiyorum."

ANTALYA MESAİSİ BAŞLIYOR

Çaykur Rizespor maçını kazanan Fenerbahçeli futbolcular dün izin yaparak dinlendi. Sarı-lacivertliler, kupada Antalya ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacakları idmanla başlayacak. Sarı-lacivertli kafile, Antalyaspor maçı için yarın özel uçakla Antalya'ya gidecek.

(Kaynak: AMK)
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