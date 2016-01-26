Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarına tepkili

Fenerbahçe'nin, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladığı ve sahadan galibiyetle ayrıldığı maç öncesi ve mücadele sırasında bazı taraftar gruplarının kendilerine tepki göstermesi, futbolcuları etkiledi. Kaptan Volkan Demirel, taraftara isyan etti. Tecrübeli kaleci "Gösterilen tepkiye bir anlam veremedim." diyerek tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladığı ve sahadan galibiyetle ayrıldığı maç öncesi ve mücadele sırasında bazı taraftar gruplarının kendilerine tepki göstermesi, futbolcuları etkiledi. Kaptan Volkan Demirel, taraftara isyan etti. Tecrübeli kaleci "Gösterilen tepkiye bir anlam veremedim." diyerek tepki gösterdi.