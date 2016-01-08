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Volkan Demirel'e şantaj şoku

"Kızını kaçıracaklar. Bize para verirsen engelleriz." diye şantaj yapılan Volkan Demirel polise şikayette bulundu

Volkan Demirel'e şantaj şoku

 Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in 3 gün önce korkunç bir tehdit aldığı ortaya çıktı.

Kimliği belli olmayan kişiler, tecrübeli file bekçisine, "Kızını kaçıracaklar. Eğer bize para verirsen bunu engelleriz" mesajı gönderdi. Volkan, apar topar Kadıköy Emniyeti'ne giderek şikayetçi oldu.



2 KİŞİ DÜN YAKALANDI AMA...

Bunun üzerine polisler Demirel Ailesi'ni koruma altına aldı. Başarılı kaleciyi tehdit ettikleri sanılan 2 kişi dün yakalandı.

"BİZİ 2 KİŞİ YÖNLENDİRDİ"

Adliyeye çıkarılan zanlılar savunmalarında önce Volkan Demirel'e şaka yaptıklarını söyledi. Daha sonra ise başka 2 kişinin kendilerini yönlendirdiğini öne sürdü. Bunun üzerine söz konusu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Volkan Demirel
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