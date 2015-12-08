Volkan Demirel'den Gaziantepspor Maçını Yöneten Hakeme Veryansın

Maç sonu her iki takım da hakemlere tepki gösterirken, Antep’in 6. dakikada attığı birinci gol nedeniyle F.Bahçe cephesi bir hayli gergindi. Maçın ardından başkan Aziz Yıldırım, hakemlerle ilgili sert açıklamalar yaparken, pozisyonun kahramanı Volkan Demirel de soyunma odasında arkadaşlarına veryansın etti.

'AKIL SIR ERDİREMİYORUM'

Arokoyo’nun elle indirdiği, Camara’nın arka direkte tamamladığı pozisyon nedeniyle önce hakem Serkan Tokat’a ardından çizgi hakemi Bülent Çenet’e yüklenen Demirel, “Topa çıkışım doğruydu. Top benim kontrolümdeydi fakat bir anda Gaziantep oyuncusu topa eliyle müdahale etti. Ne olduğunu anlayamadan topu bir anda ağlarda gördüm. Sahada 6 tane hakem var. Bu kadar net bir elle oynamayı 6 hakem birden nasıl göremiyor anlayamıyorum. Özellikle çizgi hakeminin görüş açısı bomboştu. Pozisyon hemen önünde oldu. En güzel açıya sahip hakem oydu. Bu kadar net bir açıdan elle oynamayı nasıl göremediğine akıl sır erdiremiyorum. Üstelik bu gol ister istemez bizi olumsuz etkiledi. Bütün maça etki etti” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Habertürk