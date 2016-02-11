Volkan Demirel'den flaş karar vazgeçti!

Milli maç öncesi Volkan Demirel'e küfür edilmesiyle ilgili davada, kaleci şikayetinden vazgeçince dava düştü.



İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi olan milli kaleci Volkan Demirel ile sanık Yusuf Şiringül katıldı. Duruşmada Volkan Demirel, olay anını anlattı. Demirel, "Böyle bir olay ile mahkemeyi rahatsız ettiğim için özür dilerim." diyerek konuşmasına başladı. Maç öncesi kalecilere ayrılan bölgede ısınmak için çıktığı sırada ıslıklar ve uğultu geldiğini söyledi. Bir grubun sinkaflı küfürler etmeye başladığını belirten Demirel, başta bunlara sabrettiğini kaydetti. Annesine, eşine ve en son çocuğuna yönelik küfürler edilince dayanamadığını anlatan Demirel, tribünlere doğru döndüğünde sanık Yusuf Şiringül ile göz göze geldiğini aktardı.

"NE DEDİĞİNİ DUYAMADIM"

Sus işareti yaptığını belirten Demirel, "El kol hareketleri yapıyordu ama ne dediğini duymadım. Stattan ayrılmıştım. Fatih Hoca geri çağırttı. Bana görüntüleri izlettiler. Sanığı teşhis ettim. Başkaları da vardı. Ama tutanağa girmemiş. Görevliler araştıracaklarını söylediler." dedi.

Hakim, Demirel'e sanığın hakaret edip etmediğini duyup duymadığını sordu. Demirel, "Seslerden teşhis edemem. Eli havada bir şeyler söylüyordu." cevabını verdi.





"TRİBÜNDEKİ TÜM OLAYI ONA YIKMAK İSTEMİYORUM"

Hakim milli kaleciye, sanıktan şikayetçi olup olmadığını sordu. Demirel'de, "Bu olay nedeniyle çok zarar gördüm, kariyerim de yara aldı. Belki bir daha milli formayı giyemeyeceğim. Sanık küfür etmiş de olabilir etmemiş de olabilir. Tribündeki tüm olayı da ona yıkmak istemiyorum. Vicdanen rahatsız olurum. Bu nedenle şikayetçi değilim. Eğer ağzından istemeyerek de olsa ağzından bir şeyler çıkmışsa bu ona ders olmuştur." diye konuştu.

Bunun üzerine hakim, tespit edilecek diğer kişilerden şikayetçi olup olmadığını sordu. Demirel de bu soruya, "Konu ne kadar uzarsa bana zarar veriyor. O nedenle şikayetçi değilim." dedi.

Demirel ifadesinde küfür olayının Türk sporunun kanayan bir yarası olduğunu, her takımdan oyuncunun maruz kaldığını kaydetti. Milli forma giyen bir oyuncuya bile küfür edildiğinin altını çizdi.

Hakim, Demirel'in şikayetinden vazgeçmesi konusunda sanık Yusuf Şiringül'e görüşünü sordu. Hakim, kabul etmesi durumunda davanın düşeceğini hatırlattı.

SANIK ŞİRİNGÜL: SUÇLU KİMSE ORTAYA ÇIKARILSIN

Şiringül, küfretmediğini tekrarladı. Önce Demirel'in şikayetinden vazgeçmesini kabul etmediğini belirten sanık, "Kimse suçlu çıkarılsın ortaya." dedi. Hakimin, "Emin olmadığını, senin de günahını almak istemediğini söyledi zaten." demesi üzerine bu kez sanık, şikayetin geri çekilmesini kabul ettiğini belirtti. Şiringül, kendisine de sosyal medyadan küfürler edildiğini belirterek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında şikayetçi olacağını kaydetti.

VOLKAN'IN AVUKATI: BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZ KÜFRE MARUZ KALIYOR

Demirel'in avukatı Mahir Işıkay, müvekkilinin olaydan dolayı mağdur olduğunu belirtti. Işıkay, "Müvekkilim bu maçta gösterdiği tavrıyla başka müsabakalarda da örnek teşkil etti. Hangi takımdan olursa olsun bütün futbolcularımız küfre maruz kalıyor." dedi.

İfadelerin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, yargılama konusunun şikayete bağlı olması ve müştekinin de şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Sanık hakkındaki seyirden men cezasını da kaldırdı.

VOLKAN DEMİREL STADI TERK ETMİŞTİ

Türkiye-Kazakistan milli maçı öncesinde kaleci Volkan Demirel ısındığı sırada tribünlerden küfürler edildiği belirtilmişti. Milli kaleci ile taraftarlar arasında sürtüşme yaşanmış ve Demirel stadı terk etmişti. Daha sonra Demirel, tekrar stada getirilmişti. Olaya ilişkin Yusuf Şiringül hakkında hakaret suçlamasıyla 2 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.