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Volkan Demirel Çaykur Rize Maçında Tarihe Geçti

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel son oynanan lig maçında 397. resmi maçına çıkarak bir rekoru daha egale etti

Volkan Demirel Çaykur Rize Maçında Tarihe Geçti

 Sarı-Lacivertli formayla kariyerindeki 397’nci resmi maçına çıkan tecrübeli file bekçisi Cem Pamiroğlu’nu bu alanda geride bıraktı ve Fenerbahçe’de en çok maça çıkan 2’nci futbolcu oldu.



REKORA 173 MAÇ VAR



Sarı-Lacivertli formayı en çok giyme rekorunu elinde tutan isim ise Müjdat Yetkiner. Fenerbahçe’de 1979-1996 yılları arasında aralıksız 17 sezon forma giyen Yetkiner 570 maça çıkmıştı.



Kanarya'da 14 sezondur aralıksız forma giyen Volkan’ın Yetkiner’in rekorunu kırması için ise Fenerbahçe formasını 173 resmi maçta daha terletmesi gerekiyor.

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