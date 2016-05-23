Volkan Demirel “Bu Konudan Dolayı Çok Rahatsızım”

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Soma'da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine maddi yardımda bulunduğu yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı.



Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 Mayıs 2014'de Soma'da meydana gelen maden faciası herkes gibi beni de çok derinden yaralamıştır. Vefat eden 301 madencimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine tekrardan başsağlığı dilerim. İhtiyaç duyulduğu dönemlerde ben ve takım arkadaşlarım elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Destek olamaya da devam edeceğiz. Ama bu desteklerin haber olmasından rahatsızlık duymaktayız. Bunun gibi hassas konularda daha özenli haberler yapılmasını, hatta hiç haber yapılmamasını rica ederim" dedi.



Demirel'in hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına ait kredi borçlarını üstlendiği belirtilmişti.