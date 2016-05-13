Volkan Demirel Babacan'a "Kale senindir, hak ettin."

Robin van Persie'nin penaltısını kurtardı. Yaptığı 9 kurtarışla da kariyer rekorunu kırıp, bir anlamda F:Bahçe'nin 4. yıldızı takmasının önüne geçti.

Babacan'ın kurtarışları, Demirel'in Fransa rezervasyonunun iptali anlamına geliyordu. Şampiyon takımın kaleci si olarak bir ihtimal Milli Takım'a seçilme şansı vardı ve Başakşehir maçıyla birlikte o ihtimal de ortadan kalkmıştı.

F.Bahçe kaptanı, kendi üzüntülerini bir kenara bırakıp, adaşını maç sonu tebrik etti: "Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyordum. Ama performansınla Milli Takım kalesini sen hak ettin. Tebrik ederim. Kale senin. Fransa'da başarılar dilerim. Fransa'da dualarım sen ve diğer arkadaşlarım için olacak."

Babacan da "Senden bu sözleri duymak büyük onur" karşılığını verdi. Demirel, F.Bahçe'de oynadığı dönemde Babacan'a her konuda yardımcı olmaya çalışırdı. İki Volkan'ın arası o eski günlerden beri çok iyi.