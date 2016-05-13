Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Volkan Demirel Babacan'a "Kale senindir, hak ettin."

Volkan Demirel, Volkan Babaca'nın başarılı oyunu nedeni ile A Milli Takımın kalesini koruması adına Babacan'a "Performansınla A Millli Takımın Kalesini hak ettin, kale senindir" dedi.

Volkan Demirel Babacan'a "Kale senindir, hak ettin."
Volkan Demirel, Sezar'ın hakkını Sezar'a verdi. Başakşehir-F.Bahçe maçı dramatik olaylara sahne oldu. F.Bahçe şampiyonluk ümitlerini, çimlere gömerken, Volkan Babacan kalesine Çin Seddi'ni çekti. 
Robin van Persie'nin penaltısını kurtardı. Yaptığı 9 kurtarışla da kariyer rekorunu kırıp, bir anlamda F:Bahçe'nin 4. yıldızı takmasının önüne geçti. 
 
Babacan'ın kurtarışları, Demirel'in Fransa rezervasyonunun iptali anlamına geliyordu.  Şampiyon takımın kalecisi olarak bir ihtimal Milli Takım'a seçilme şansı vardı ve Başakşehir maçıyla birlikte o ihtimal de ortadan kalkmıştı.
 
F.Bahçe kaptanı, kendi üzüntülerini bir kenara bırakıp, adaşını maç sonu tebrik etti: "Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyordum. Ama performansınla Milli Takım kalesini sen hak ettin. Tebrik ederim. Kale senin. Fransa'da başarılar dilerim. Fransa'da dualarım sen ve diğer arkadaşlarım için olacak."
 
Babacan da "Senden bu sözleri duymak büyük onur" karşılığını verdi. Demirel, F.Bahçe'de oynadığı dönemde Babacan'a her konuda yardımcı olmaya çalışırdı. İki Volkan'ın arası o eski günlerden beri çok iyi.
İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
KaleciKaleA Milli TakımVolkan BabacanVolkan Demirel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.