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Volkan Demirel Babacan'a "Kale senindir, hak ettin."
Volkan Demirel, Volkan Babaca'nın başarılı oyunu nedeni ile A Milli Takımın kalesini koruması adına Babacan'a "Performansınla A Millli Takımın Kalesini hak ettin, kale senindir" dedi.
13 Mayıs 2016 Cuma 09:21
Volkan Demirel, Sezar'ın hakkını Sezar'a verdi. Başakşehir-F.Bahçe maçı dramatik olaylara sahne oldu. F.Bahçe şampiyonluk ümitlerini, çimlere gömerken, Volkan Babacan kalesine Çin Seddi'ni çekti.
Robin van Persie'nin penaltısını kurtardı. Yaptığı 9 kurtarışla da kariyer rekorunu kırıp, bir anlamda F:Bahçe'nin 4. yıldızı takmasının önüne geçti.
Babacan'ın kurtarışları, Demirel'in Fransa rezervasyonunun iptali anlamına geliyordu. Şampiyon takımın kalecisi olarak bir ihtimal Milli Takım'a seçilme şansı vardı ve Başakşehir maçıyla birlikte o ihtimal de ortadan kalkmıştı.
F.Bahçe kaptanı, kendi üzüntülerini bir kenara bırakıp, adaşını maç sonu tebrik etti: "Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyordum. Ama performansınla Milli Takım kalesini sen hak ettin. Tebrik ederim. Kale senin. Fransa'da başarılar dilerim. Fransa'da dualarım sen ve diğer arkadaşlarım için olacak."
Babacan da "Senden bu sözleri duymak büyük onur" karşılığını verdi. Demirel, F.Bahçe'de oynadığı dönemde Babacan'a her konuda yardımcı olmaya çalışırdı. İki Volkan'ın arası o eski günlerden beri çok iyi.
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