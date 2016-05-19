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Volkan Demirel Ameliyat Oldu Durumu Kritik!
Volkan Demirel 3 yıldır bu yana çektiği bel fıtığından ameliyat oldu, tecrübeli futbolcu Galatasaray ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Doktorları ne açıklama yaptı, detaylar haberimizde.
19 Mayıs 2016 Perşembe 09:38
Sakatlığı sebebiyle son Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almayan Volkan Demirel dün bel fıtığı ameliyatı oldu.
Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, “Volkan’ın 3 senedir bel fıtığı hikayesi vardı. Zaman zaman iğneler yapıyorduk zaman zaman fizik tedavi ajanları uyguluyorduk. Fakat son 1 haftadır şiddetlenen ve devamlılık arz eden ağrıları oldu. Yeni yaptığımız tetkikler sonucunda eskisi gibi bu işleri götüremeyeceğimizi ve tedavi şeklini değiştirmemiz gerektiğini anladık. Cerrahi tedaviye geçtik. Başarılı bir operasyon oldu. 3 hafta kadar istirahat süreci var. 6. haftayla 10-12. hafta arasında bu tip oyuncular spora dönüyor” dedi.
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