Volkan Demirel Ameliyat Oldu Durumu Kritik!

Volkan Demirel 3 yıldır bu yana çektiği bel fıtığından ameliyat oldu, tecrübeli futbolcu Galatasaray ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Doktorları ne açıklama yaptı, detaylar haberimizde.

19 Mayıs 2016 Perşembe 09:38