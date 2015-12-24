Volkan Babacan'dan Volkan Demirel hakkında flaş açıklamalar

; A Milli Futbol Takımı’nın mucizevi şekilde EURO 2016 vizesi aldığı elemelerde kritik kurtarışlarıyla ay yıldızı, Fransa’ya taşıyan kahramanlardan... 8 maçta, sadece 4 gol yedi. 5 maçta ise kalesini gole kapattı. Ancak bugün Türkiye’de, Volkan Babacan’ın Avrupa Şampiyonası için yeterli olup olmadığı tartışılıyor. Kimileri, “Acaba, yerine

çağrılır mı” diyor. Volkan Babacan ilk kez EURO 2016 ve orada şekillenebilecek kadroya dair dobra dobra konuştu.

Volkan BabacanVolkan Demirel

‘HER AN OYNAYABİLİRİM’ HAYALİ

- Volkan Demirel, Kazakistan maçında o hareketi yapmasaydı sence milli takım kalesini alabilir miydin?

F.Bahçe’de, Kayseri’de, Manisa’da hep yedek bekledim. Belki de bu bende ‘her an oynayabilirim’ hayalini kurdurdu. Böyle bir olay yüzünden tabii ki oynamak istemezdim. Talihsiz ve çirkin bir olaydı yaşanılan. O konu tabii ki başka bir şey. Ancak belki de o dönem, hayalimi gerçekleştirmek için en güzel zamandı. Kazakistan maçında tabiri caizse iç organlarım ağzımdan çıkacak gibi hissediyordum.

VOLKAN DEMİREL BENİM AĞABEYİMDİR

Senin için, Volkan Demirel ne ifade ediyor? Ağabeyin mi, rakibin mi, ustan mı?

F.Bahçe’de ilk A takıma çıktığım zaman Volkan, Recep. Rüştü Ağabey, sonra da Serdar Kulbilge vardı. Hepsinden çok şey öğrendim. Volkan Demirel, çok yakın bulduğum bir ağabeyim. Orada beni her zaman destekledi. Hiçbirimiz 4x4’lük değiliz. Ancak bence Volkan Demirel çok başarılıdır. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada uzun yıllar kaleyi korumak, takdir edilmesi gereken bir başarıdır.

3 BÜYÜKLER'DEN BİRİNDE OYNASAM BENİ TARTIŞMAZLARDI

3 büyüklerden birinde oynasaydın bu kadar tartışılır mıydın?

Çok açık bir şey söyleyeceğim. Hiçbir yerde konuştuğum bir şey değil bu. Hep içimde kaldı bu durum. Belki Volkan Babacan, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Trabzonspor’da oynuyor olsa idi beni kimse tartışmayacaktı. Olayın özeti bu. Başka bir şey yok. Veya da, ben Fenerbahçe’de oynasaydım sadece Galatasaraylı tartışacaktı. Galatasaray’da oynasam, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı tartışacaktı. Ama şu anda Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı, Trabzonlu, herkes Volkan Babacan’ı tartışıyor. Çok iyi şeyler söyleyenler de var. Teşekkür ediyorum onlara....

DOĞRUYU FATİH HOCA BİLİR

EURO 2016’ya Volkan Demirel’in davet edilip edilmemesi tartışılıyor. Fatih Terim çıksa ve davet etse bu seni incitir mi?

Kimse sonuna kadar bu formayı götüremeyecek. Bu bir görev. Bugün bana düşer, yarın başkasına…Fatih Hoca beni layık görürse oynarım. Hocamız bir karar verdi, şimdi beni oynatıyor. Avrupa Şampiyonası’na hangi kaleciyi çağırır, ne yapar, buna tek kelime söyleyemem. Volkan da, Ahmet de, Mehmet de gelebilir. Bu ben de olabilirim. Ben orada olmak istiyor muyum? Tabii ki. Oynamak istiyor muyum? Tabii ki. Kendimi ona göre hazırlıyorum.

ESKİŞEHİR MAÇIMI KAÇ KİŞİ İZLEMİŞTİR?

Kendime hep güvendim ve yeteneğime inandım. Üç Büyük’te oynuyor olsam, beni kimse tartışmaz. Ama şimdi, “Başakşehir” diyorlar. Kimse izlemiyor çünkü. Bizim şimdi son maçımız, Başakşehir-Eskişehir maçı. Sergilediğim performansı kaç kişi izlemiştir? Ben, kendimim diye demiyorum. Çok hata yaptığım da olmuştur. Ama ben son maçtaki oyunumu Fenerbahçe ya da Galatasaray’da oynasam herkes konuşurdu. Mutluyum ama insanların bu bakış açısı rahatsız ediyor beni...

TOLGA ZENGİN’E ÇOK ÜZÜLDÜM

Tolga Zengin’in Sporting Lizbon maçı sonrası yaşadıklarına çok üzüldüm. Herkes hata yapabiliyor. Futbolcuyu bırakın, yönetici de, teknik adam da hata yapıyor. Ama klasik bir laf var, biraz argo olacak; “Zurnanın son deliği” kaleci işte o pozisyonda... Çünkü kaleci olarak bir hamle ile kupalar kazandırıyorsun ya da tek hata ile kupadan ediyorsun. Bence Beşiktaş taraftarı, o anın siniri ve öfkesi ile sosyal medyada tepki gösterdi. Ben Tolga’ya sahip çıkacaklarına inanıyorum.

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE AŞIĞI

Aziz Yıldırım’ın futbolcusu olmak mı, yoksa F.Bahçe’nin oyuncusu olmak mı zor?

Aziz Yıldırım, gerçekten Fenerbahçe aşığı bir adamdır. Çok uykusuz geceler geçirdiğini biliyorum. Yıldırım’ın başkan olduğu Fenerbahçe’de, onun bu sevdasını görmenin oyuncuları daha iyi motive ettiğini düşünüyorum.

BU BAŞARI ABDULLAH AVCI'NIN

Abdullah Avcı, Başakşehir efsanesini yaratan teknik adam. Onun için neler söylersin?

Abdullah Hoca’yı 16 yaşında tanıdım, tam 11 sene önce. O zaman kişilik ve karakter olarak Abdullah Hoca ne ise bugün yine aynı. Kendini taktiksel ve futbol anlamında geliştirdi. Başakşehir denince akla gelen ilk isim oldu.

2008 RUHUNU YAKALARIZ

EURO 2016’da Çek Cumhuriyeti iyi, genç ve dinamik bir takım. İspanya’yı zaten konuşmaya gerek yok. Futbolun F’sini bilen biri dahi İspanya’nın kadrosunu sayabilir. Hırvatistan da, Avrupa’da birçok ligde oyuncusu olan ülke. 2008’deki ruhu yakalayıp yine başarılı olacağız ve tarih yazacağız.

MUSLERA VE FERNANDAO

Türkiye’de en beğendiğin kaleci ve forvet kim?

En beğendiğim kaleci tartışmasız Muslera. En beğendiğim golcü ise fiziği ile Fernandao...

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin, Kazakistan ile Türk Telekom Arena’da oynayıp 3-1 kazandığı EURO 2016 Elemeleri A Grubu maçı öncesi, ‘Volkan Demirel gerginliği’ yaşanmıştı. 90 dakika öncesi ısınan Volkan Demirel, tribünlerden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonrası maçı oynamadan stadı terk etmişti. Bu olay üzerine, Demirel’in yerine adaşı Volkan Babacan kaleye geçmişti.