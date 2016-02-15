Vodafone Arena'ya verilecek isimler ve nedeni belli oldu!

Beşiktaş Kulübü artık son aşamaya gelen ve bir kaç ay içinde açılması planlanan Vodafone Arena Stadı'nın tribünlerine efsanelerin ismini verecek.



Vodafone Arena Stadı kale arkalarının alt katlarına sponsor alınmayacak ve bu iki tribüne Şeref Bey ile Baba Hakkı Tribünü ismi verilecek.



Yeni statta ayrıca basın tribününün adı da Vedat Okyar Basın Tribünü olacak.