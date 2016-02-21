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Vodafone Arena'ya sürpriz duvar projesi!

Bitiminе аz bir sürе kаlаn stat zеmininе çim sеrimi önümüzdеki hаftа bаşlаyаcаk. Stat dışınа bir kupа duvаrı yаpılаcаk

Vodafone Arena'ya sürpriz duvar projesi!

 Çatının membranla kaplanma işlemi devam ederken, saha içindeki iş makineleri de yavaş yavaş stadın dışına alınmaya başlandı.

Çim serimine önümüzdeki hafta başlanacak. Stat dışında bir kupa duvarı yapılacak. Geçmişte kazanılan kupalar dışarıdan da gözükecek.

NİSAN’DA HİZMETE GİRECEK

Hizmete girecek müze için çalışmalar da son aşamaya geldi. İki kat üzerine kurulacak müzede kupalar, formalar ve özel hediyeler sergilenecek.

Beşiktaş tarihine ait 200 bin belge elektronik ortama aktarılarak taraftarların hizmetine sunulacak.

Dolmabahçe Sarayı’na gelecek turist otobüslerinin de stadın otoparkına giriş yapması için tur firmalarıyla anlaşılacak. Turistlere stat gezdirilecek.

Ve Başkan Fikret Orman önümüzdeki günlerde stadın açılış tarihini açıklayacak. Bu da büyük ihtimalle Nisan ayı içinde olacak.

Kaynak : Hürriyet

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