Vodafone Arena Stadı'nın Açılışına Barcelona mı Gelecek?

Beşiktaş Kulubü resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Basın-yayın organlarında Vodafone Arena'nın açılışına İspanya'nın FC Barcelona takımının sponsorumuz Beko aracılığı ile geleceği ve anlaşmanın yapıldığı şeklinde yansıyan haberlerde doğru olmayan unsurlar bulunmaktadır.

Beko'nun iyi niyetli çabası çerçevesinde FC Barcelona Kulübü ile konu görüşülmüş, ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılmamıştır. Her iki kulübün sezon takviminin uygunluğu, açılış zamanlaması gibi konular devam etmekte olan görüşmelerde belirleyici unsurlar olacaktır.

Basın-yayın organlarındaki haberlerde 'anlaşma yapıldı, her şey tamam' şeklindeki yönlendirmelerin doğru olmadığını belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.