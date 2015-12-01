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Vodafone Arena ne zaman açılacak? Sinan Vardar açıkladı! 1 Aralık 2015

Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi Sinan Vardar, Vodafone Arena’nın ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama yaptı. Vodafone Arena ne zaman açılacak? Yeni Sezona yetişecek mi? İşte bütün soruların cezapları...

Vodafone Arena ne zaman açılacak? Sinan Vardar açıkladı! 1 Aralık 2015

Beşiktaş’ın 2.5 yıldır inşaatı devam eden Vodafone Arena’yı bu sezona açması pek mümkün görünmüyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena’nın ligin ikinci yarısına yetişeceğini açıklasa da bunun mümkün olmadığı konuşuluyor.

VARDAR: YENİ SEZONDA AÇILIR
Beşiktaş’ın eski yöneticisi Sinan Vardar, Radyospor’da Vodafone Arena’nın ikinci yarıya yetişmesinin mümkün olmadığını, belki ligin son bir kaç maçında açılabileceğini ifade ederek “Yine de bu iyimse bir yorum. Vodafone Arena önümüzdeki sezona yetişir” dedi.





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