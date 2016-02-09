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Vodafone Arena'da son viraja girildi

Yаpımı dеvаm еdеn Bеşiktаş'ın yеni stаdı Vodafone Arеnа'da çаtı bloğuna membran sеrilmе işlеmi bаşlаdı

Vodafone Arena'da son viraja girildi

 Beşiktaş Kulübü'nün inşası devam eden yeni stadı Vodafone Arena'da çatı bloğuna membran serme işleminin başladığı bildirildi.

SONA YAKLAŞIYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta, taraftarların sabırsızlıkla beklediği Vodafone Arena'da sona yaklaşılıyor. Arena'da son olarak çatı bloğuna membran serilme işlemine başlandı. Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz hafta Vodafone Arena'nın açılacağı tarih ve açılış programı ile ilgili bilginin kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacağını aktarmıştı.
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Vodafone Arena
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