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Vodafone Arena açılışı hakkında başkandan kritik açıklama!

Bеşiktаş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arеnа'nın ilk аçılışının Erdoğan ve Davutoğlu tаrаfındаn yаpılаcаğını аçıklаdı

Vodafone Arena açılışı hakkında başkandan kritik açıklama!

 Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret OrmanVodafone Arena için farklı açılışlar yapmayı planladıklarını ve ilk açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakanlar ve Siyasi Parti Başkanlarını davet ettiklerini açıkladı.

Divan Üyeleri'nin de katılımıyla bunu gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Fikret Orman daha sonra çeşitli açılışlara da imza atacaklarını belirtti.

TEK GAYEMİZ VAR

Bugün yapılan Divan Kurulu toplantısının sonunda Divan Üyelerinin sorularına cevap veren Orman, "Beşiktaş çizgisiyle haktan, hukuktan, şereften uzaklaşmadan, bütün gayretimizle her detayda çalışıyoruz. Tek gayemiz var, Beşiktaş'ı iyi temsil etmek. Haklarını korumak, yedirmemek, kimsenin de hakkını yememektir" şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

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