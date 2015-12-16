Vitor Pereira'dan Luis Nani Hakkında Bomba Eleştiriler

Ancak Portekizli, deplasmanlarda pek öne çıkmıyor. Ayağında çok top tutması, oyun disiplinine tam olarak uymaması nedeniyle Vitor Pereira’dan sürekli uyarı alıyor. Bir yanda da 6 gol ve 4 asistle oynuyor.

Nani’nin bu ilginç performansının altındaki sebepler şöyle:

1-TÜRK FUTBOLUNU KÜÇÜMSÜYOR

Nani, hâlâ Türk futbolunun zorluklarını kabullenebilmiş değil. Kendisini çok önemli bir yıldız olarak gördüğü için, bildiğini yapmaya devam ediyor. Hocası Pereira ise, onu sürekli bu konuda eleştiriyor. Nani de bu eleştirilere saygı duyuyor ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağının sözünü veriyor.

2-TRABZON MAÇI ÖNCESİ UYARDI

Pereira, onu Trabzonspor maçında yedek bırakacaktı. Çünkü istediklerini yapamıyordu. Nani ise, Terraneo ile görüşüp daha iyi olacağının sözünü verip oynamak istediğini söyledi. Sonuçta Trabzon maçının kahramanlarındandı. Arzusunu beğenen Pereira, Nani’den takım oyununa uygun bir performans bekliyor.

3-'İSTEDİĞİMİ YAPARIM' HAVASI

Sahada “Ben bir yıldızım, istediğimi yaparım” diyen Nani, saha dışında ise tam tersine bu ülkeyi çok seviyor ve insanlarına saygı duyuyor. Futbolcu olarak kendisini yıldız olarak görse de saha dışında arkadaşlarının sevgisini kazanmış görünüyor. Bu nedenle saha içindeki ve dışındaki Nani’yi birbirinden ayırmalı.

4-PEREIRA’YA BÜYÜK SAYGI DUYUYOR

Nani, her ne kadar istediklerini yapamasa da Pereira’ya saygı duyuyor ve ilişkileri iyi. Hocasının eleştirileri karşısında kendisine çeki düzen vermeye çalışan Portekizli yıldız, zaman zaman eleştirilse de 10 gole katkı vererek bu sezon Fernandao ile birlikte en verimli oyuncu pozisyonunda yer alıyor.