Vitor Pereira zor olsa da kararını verdi!

F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, Beşiktaş derbisinde forvette Lokomotiv Moskova maçında olduğu gibi yine Robin van Persie'ye şans vermesi bekleniyor.
Bursaspor maçında Van Persie'yi yedek soyunduran ve tercihi tartışılan Pereira, uzun süre sonra, Persie'ye Lokomotiv Moskova karşılaşmasında 90 dakika süre verdi. Portekizli hoca son kararını bugün saat 18.30'da açıklayacak.
F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, Beşiktaş derbisinde forvette Lokomotiv Moskova maçında olduğu gibi yine Robin van Persie'ye şans vermesi bekleniyor.