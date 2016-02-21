Vitor Pereira verdiği kararların arkasında!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef bu akşam istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık, çünkü bitirici vuruşlarımız iyi değildi." dedi.



"GOL ARAYAN TAKIM BİZDİK"

Pereira, Süper Lig 2015 - 2016 Hasan Doğan Sezonu'nun 22. haftasında Bursaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Pereira, "Bu akşam oynadık, baskı yaptık, pozisyona girdik. Çok daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için oynadık. Maçın başında 2-3 gol bulabilirdik. Ama yapamadık. Bu nedenle bugün bu sonuçla ayrılıyoruz. Maçın içinde saldıran, baskı yapan, gol arayan takım bizdik. Diğer takım ise savunma yapan taraftı. Maalesef bu akşam istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık, çünkü bitirici vuruşlarımız iyi değildi." şeklinde konuştu.

"BİR OYUNCUYU OYNAMAYA HAZIR HİSSEDİYORSAM OYNATIRIM, HİSSETMEZSEM OYNATMAM"

Van Persie ile Fernandao'nun performanslarının sorulması üzerine Pereira, "Tüm sezon boyu bu güne kadar Van Persie bir çok antrenmana çıkacak durumda değildi. Bir çok karşılaşmada hazır değildi. İstediğimiz seviyede değildi ama son dönemde aşama kaydetti, daha iyi duruma geldi. Ama benim için önemli olan şu bir oyuncu benim gözüme girmek istiyorsa, oynamak istiyorsa antrenmanlar dahil her zaman iyi oynamalıdır. Ben bir oyuncuyu idare etmiyorum, bütün takımı idare ediyorum. Bazen antrenmanlara çıkamadı, bazen çıktı ama istediğimizi yapamadı. Ama bu akşam bir oyuncuya skoru bağlamamak lazım. Bu takımı yok saymak olur. Oyundan çıkarken giren oyuncuya herkes saygı duymalı. Beni sadece takım ilgilendirir. Bir oyuncuyu oynamaya hazır hissediyorsam oynatırım, hazır hissetmezsem oynatmam. Kim olduğu önemli değil, bu Van Persie olur yada başkası olur, fark etmez." ifadelerini kullandı.