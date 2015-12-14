Vitor Pereira ve Volkan Demirel'den ŞOK açıklama!

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ağırladığı Başakşehir'in son bölümde bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Vitor Pereira ve Volkan Demirel yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Zeminimiz halı gibi olmalı"
Tecrübeli file bekçisinin sözleri arasında en dikkat çeken kısım Şükrü Saracoğlu'nun zemini için söyledikleri oldu. Volkan: "Saha şartları bugün çok kötüydü, bizi etkiledi" dedi.
Teknik direktör Vitor Pereira da zeminin kötülüğünden dert yandı. Pereira: "Bu akşam zemin de işimizi zorlaştırdı. Kendi sahamızda halı gibi bir zemin olmalı ama öyle bir zemin yok maalesef." diye konuştu.
Luis Nani'den Fenerbahçe'ye Hayat Öpücüğü
Fenerbahçe İstanbul Başakşehir önünde zorlansada Luis Nani'nin 84. dakikada attığı mükemmel golle ile 3 puana uzanan taraf oldu
Fenerbahçe İstanbul Başakşehir önünde zorlansada Luis Nani'nin 84. dakikada attığı mükemmel golle ile 3 puana uzanan taraf oldu
Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ağırladığı Başakşehir'in son bölümde bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Vitor Pereira ve Volkan Demirel yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.