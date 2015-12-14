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Vitor Pereira ve Volkan Demirel'den ŞOK açıklama!

Teknik direktör Vitor Pereira ve kaleci Volkan Demirel maçtan sonra zeminin kötü olmasının oyunlarını etkilediğini söyledi.

Vitor Pereira ve Volkan Demirel'den ŞOK açıklama!

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ağırladığı Başakşehir'in son bölümde bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Vitor Pereira ve Volkan Demirel yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Zeminimiz halı gibi olmalı"
 
Tecrübeli file bekçisinin sözleri arasında en dikkat çeken kısım Şükrü Saracoğlu'nun zemini için söyledikleri oldu. Volkan: "Saha şartları bugün çok kötüydü, bizi etkiledi" dedi.

Teknik direktör Vitor Pereira da zeminin kötülüğünden dert yandı. Pereira: "Bu akşam zemin de işimizi zorlaştırdı. Kendi sahamızda halı gibi bir zemin olmalı ama öyle bir zemin yok maalesef." diye konuştu.

Luis Nani'den Fenerbahçe'ye Hayat Öpücüğü

Fenerbahçe İstanbul Başakşehir önünde zorlansada Luis Nani'nin 84. dakikada attığı mükemmel golle ile 3 puana uzanan taraf oldu

Fenerbahçe İstanbul Başakşehir önünde zorlansada Luis Nani'nin 84. dakikada attığı mükemmel golle ile 3 puana uzanan taraf oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşma 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 84. dakikada Luis Nani kaydetti.

BADJI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Başakşehir'de Stephane Badji 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 34'e çıkardı ve derbi öncesi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Başakşehir ise Eskişehirspor'u konuk edecek.
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FenerbahçeMedipol BaşakşehirVitor PereiraVolkan Demirel
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