Vitor Pereira tüm kupaları istiyor

İkinci devre çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de teknik ekip, takımı fiziksel ve mental olarak hazır tutmanın planlarını yapıyor. Portekizli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı konuşma esnasında, alışma sürecinin geride kaldığını vurgulayarak, takım olma bilinci doğrultusunda oyuncularını uyardı. İlk antrenmanda oyuncularına seslenen teknik direktör Vitor Pereira ilk yarıdaki kadronun genişliğine dikkat çekti. İlk devrede Fenerbahçe'de 21 oyuncu 5 maç ve üzerinde forma şansı bulmuştu.





"ÜÇ KULVARDA DA İDDİALIYIZ"

Portekizli teknik adam, futbolcularına "İlk devrede olduğu gibi hepinizden hazır olmanızı bekliyorum. Üç kulvarda mücadele ediyoruz ve hepsinde de iddialıyız. Herkese forma şansı gelecek ve ilk yarıda olduğu gibi bu şansları iyi kullanmanızı bekliyorum"dedi.





"ALIŞMA DÖNEMİ GERİDE KALDI"

İlk devrede yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını hatırlatan Pereira "Alışma dönemi geride kaldı. Artık herkese nasıl bir takım olduğumuzu gösterme ve kupaları toplama zamanı" diyerek iddialı olduklarını hatırlattı.

PEREIRA EKİBİYLE TOPLANTI YAPTI

Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçta 6 puanla grubunda lider durumda yer alıyor. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı başardı.

Teknik direktör Vitor Pereira, teknik ekibiyle de mini bir toplantı yaparak ikinci devre öncesinde yardımcılarından neler istediğini anlatarak onlarla fikir alışverişinde bulundu.

(Kaynak: NTV Spor)