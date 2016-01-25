Vitor Pereira tartışmalı penaltı kararlarını yorumladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bir kez daha güçlü bir takım olduklarını ispatladıklarını belirterek, "Son derece önemli bir üç puan aldık." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Vitor Pereira şunları söyledi:

"2 HAKLI PENALTIYLA ÖNE GEÇTİK"

"Bugün zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktık. Beğendiğim bir takımla karşılaştık. Çok tutkulu bir teknik direktör. Özellikle kontra ataklarla büyük tehlike yaratan bir takım. Özellikle ilk yarıda harika bir görüntü sergiledik. Rakibe pozsiyon vermedik ve çok sayıda da pozisyona girdik. İki tane haklı penaltıyla öne geçtik. 17 maç bize hiç penaltı verilmedi. 17 maç sonunda bize de penaltı verilmeye başlandı. İkinci yarıya kalemizde gol yiyerek başladık. Böyle goller yememeliyiz. Maç 2 -1'e geldiğinde rahatlığımız kalmadı sahada ve sıkıntılar yaşadık. Bana göre kendi sahamızda oynadığımız her maçı kazanmalıyız. Kendi sahamızda kimseye puan veremeyiz."

"OFANSİF KALİTEMİZ EKSİKTİ AMA HAK EDEREK KAZANDIK"

Şimdiye kadar sahalarında 4 puan verdiklerini ve bunun fazla olduğunu dile getiren Pereira, "Yine içeride bir maçı daha geride bıraktık. Taraftarlarımızın desteği her zamanki gibi harikaydı. Onlar takımdan her zaman baskı istiyor, gol istiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İkinci yarı bu dinamizmi sahada gösteremedik. Ofansif kalitemiz eksikti ama hak ederek kazandık. Bir kez daha güçlü olduğumuzu kanıtladık. Son derece önemli bir üç puan aldık. Ligler sezon ortasında kazanılmaz sezon sonunda kazanılır. Bu sezonun sonunda da biz şampiyon olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada soru kabul etmemesi konusunda bir basın mensubunun itirazı üzerine Vitor Pereira, "Ben basın mensuplarına hep saygı duydum. Ancak bana saygı duyulmadı. Bana saygı duyulmazsa da bu iş biter." karşılığını verdi.