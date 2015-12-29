Vitor Pereira Şampiyonluk Yolunda Galatasaray'a Şans Tanımadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, ilk 2 sıranın koptuğunu söyledi.

PEREIRA'NIN SÖZLERİ...

"Birinci dakikadan 90'a kadar baskılı bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, daha erken bitirebilirdik. İyi bir takımla oynadık. Kontra ataklarla tehlikeli olan bir takımla oynadık. Ortada bir şey yokken, gol yedik ve bu işleri bizim için zorladı. İlk yarıyı beraberlikle bitirdik. İkinci yarıda belki dağınık bir görüntü çizdik ama, 2-3 gol atabilirdik. Belki pozisyonları noktalama yolunda istediğimiz noktaya ulaşamadık"

"İLK 2 SIRADAKİ TAKIMLAR ARAYI AÇMIŞ GÖZÜKÜYOR"

"Taraftarlarımız harika gerçekten. Böyle tutkulu, kulübüne bu denli bağlı bir taraftarı hiç görmedim. Aldığımız galibiyette bize yardımcı oldular. Desteklerini tamamiyle hissettiğimizi söyleyebilirim. Onların verdiği desteği ifade edecek kelime bulamıyorum. Her zaman yanımızdalar. İkinci yarı, ilk yarı gibi son derece mücadeleci geçecek. Ligin ilk 2 sırasındaki takımlar arayı açmış gibi gözüküyor. Ama 3. sıradan sonrasının da puanları birbirine çok yakın. Onlar arasında da ciddi bir çekişme olacaktır. Güvenli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk yarıyı bitirdik, dinleneceğiz bir süre. Tüm Türk toplumuna aileleri ile beraber, mutlu bir yıl diliyorum. Çok çekişmeli bir yıl bizi bekliyor.