Vitor Pereira Olympiakos'un yıldızını istiyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Transferi istenen isimlerin başında da Yunan takımı Olympiakos'ta forma giyen Portekizli genç yıldız Hernani geliyor.

AVRUPA BASINI YAZDI

Bu konudaki çalışmalar da Avrupa basınında çıkmaya başladı. Portekiz'in Record gazetesi vitor Pereira'nın Olympiakos'ta kiralık oynayan Portolu sağ bek Hernani'yi Fenerbahçe'ye istediğini yazdı. Gazeteye göre oyuncu ve menajeri Türkiye'ye gitmeninin kariyer açısından en iyi seçenek olduğuna karar verdiler.

(Kaynak: Fotospor)