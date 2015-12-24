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Vitor Pereira Olympiakos'un yıldızını istiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira Olympiakos forması giyen genç sağ bek oyuncusu Hernani'yi transfer edilmesi için yönetime bildirdiği bilgisi alındı

Vitor Pereira Olympiakos'un yıldızını istiyor
 Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira Olympiakos forması giyen genç sağ bek oyuncusu Hernani'yi transfer edilmesi için yönetime bildirdiği bilgisi alındı
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Transferi istenen isimlerin başında da Yunan takımı Olympiakos'ta forma giyen Portekizli genç yıldız Hernani geliyor.

AVRUPA BASINI YAZDI

Bu konudaki çalışmalar da Avrupa basınında çıkmaya başladı. Portekiz'in Record gazetesi vitor Pereira'nın Olympiakos'ta kiralık oynayan Portolu sağ bek Hernani'yi Fenerbahçe'ye istediğini yazdı. Gazeteye göre oyuncu ve menajeri Türkiye'ye gitmeninin kariyer açısından en iyi seçenek olduğuna karar verdiler.
(Kaynak: Fotospor)
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Vitor PereiraOlympiakos
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