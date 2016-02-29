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Vitor Pereira o futbolcudan çok çekiniyor!

Kаdıköy'de Bеşiktаş'ı konuk еdеcеk оlаn Fеnеrbаhçе'de tеknik dirеktör Vitоr Pеrеirа, maçın tаktiğini futbоlculаrının аdеtа kаfаsınа kаzıttı

Vitor Pereira o futbolcudan çok çekiniyor!

 Sarı-Lacivertli futbolculara İstanbul'da oynanan ve 2-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçını örnek olarak gösteren Portekizli teknik adam, "Her şey açık. Bu maçta yaptıklarını Beşiktaş'a karşı uygulamanızı istiyorum. Baskıyı önde kuralım. Rakibe top kaybı yaptıralım. Orta sahada rahat top çeviremesinler. Bunun için Atiba ve Oğuzhan'a çok yakın oynayalım. Taraftarımız zaten arkamızda olacak. Bunları iyi yaparsak rakibimiz bocalar ve golü erken buluruz. Savunma beklerimiz sırayla hücuma çıksın. Biri ileri çıktığında diğeri kontraya karşı savunmada kalsın. Kazanmalıyız. Başarırsak psikolojik üstünlük de bize geçer" diye konuştu.



PEREIRA'DAN QUARESMA TALİMATI



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, savunma oyuncularıyla da yakından ilgilendi. Alves ve Kjaer ile konuşan Portekizli teknik adam, "Biz hücumdayken de konsantrasyonunuzu bozmayın. Hücuma çıktığımızda top kalybı yapabiliriz. Bu gibi durumlarda doğru pozisyonda olmanız gerekiyor. Doğru pozisyonu almak çok önemli" dedi. Pereira, özellikle Quaresma'nın boş bırakılmamasını ve rahat ortalar yaptırılmamasını istediği de öğrenildi.

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