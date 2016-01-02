Vitor Pereira'nın hazırladığı raporda Diego Ribas'a büyük şok

İlk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, Başkan Aziz Yıldırım’a verdiği raporda, kötü başladıkları devreyi iyi noktada bitirmelerindeki başarının sırrını savunmaya bağladı.

Pereira’nın Yıldırım ve yönetime sunduğu rapordan satır başları şöyle:

"Sezona kötü futbolla başlarken özellikle stoperlerimizin uyum süreci sıkıntı yarattı. Kjaer olsun, Ba olsun, hatta kalecimiz Fabiano olsun iyi başlayamadılar. Ama sonra hepsi formunu yükseltti. Alves de geçen yılın üzerine çıktı. Bu görüntüde Kjaer-Alves- Ba üçlüsünden arada seçmekte bile zorlanıyorum. Başlarda ben de devre arası stoper ihtiyacı hissediyordum ama 3 isim bizim için yeterli. Alves de böyle sürdürürse sezon sonu kalabilir. Verim veremeyen tek isim Kadlec, o da zaten kalmak istemiyor.

"EN CİDDİ SIKINTI OYUN KURUCU"

Beklerimizde çok sıkıntı yaşamadık. Gökhan’ın yokluğunda Şener iyiydi ama Gökhan müthiş dönüş yaptı. Hasan Ali’nin performansı ortada. Aynı şekilde Mehmet Topal, Souza sürekli artarak ciddi performans sergilediler. Ofansif anlamda sorunlar yaşadığımız dönemde defansın başarısı takımı hep ileri itti. Bu nedenle savunmamıza bir katkıya gerek yok. Basan, gol atan bir takım hedefledik ama bu ilk yarı olmadı. Bunda en ciddi sıkıntı oyun kurucuda yaşadık. Diego Ribas çok çalıştı ve iyi niyetliydi. Ama tam verim veremedi. Olursa devre arası, bulamazsak sezon sonu bu konuda bir tedbir alınmalı.

"YEDEK GENÇ GOLCÜ KATKI YAPAR"

Forvet konusunda sıkıntım yok ama tedbirli olmak fayda sağlar. 2 golcü var ve ben zaten 2 golcüyle oynayan bir takım hedefliyorum. Bu durumda yedek olmuyor. Yedek kalacak, yaşından ötürü gelecek vaad eden bir golcü Fenerbahçe’ye büyük katkı sağlayabilir."

Kaynak : Yeni Yüzyıl