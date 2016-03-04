Vitor Pereira'nın bu motivesi olay oldu!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'nın, 2-0 kazanılan Beşiktaş derbisi öncesinde görülmemiş bir uygulamaya gittiği ortaya çıktı. Öyle ki Portekizli teknik adam maçtan günler önce özel bir CD hazırlattı. Bütün futbolcuların eşlerini arayan Pereira, çocuklarıyla birlikte maç için mesaj vermelerini istedi. Tüm oyuncuların evine kamera gönderilirken, büyük bir gizlilikle operasyon gerçekleştirildi!
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'nın, 2-0 kazanılan Beşiktaş derbisi öncesinde görülmemiş bir uygulamaya gittiği ortaya çıktı. Öyle ki Portekizli teknik adam maçtan günler önce özel bir CD hazırlattı. Bütün futbolcuların eşlerini arayan Pereira, çocuklarıyla birlikte maç için mesaj vermelerini istedi. Tüm oyuncuların evine kamera gönderilirken, büyük bir gizlilikle operasyon gerçekleştirildi!