Vitor Pereira'nın bu motivesi olay oldu!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'nın, 2-0 kazanılan Beşiktaş derbisi öncesinde görülmemiş bir uygulamaya gittiği ortaya çıktı. Öyle ki Portekizli teknik adam maçtan günler önce özel bir CD hazırlattı. Bütün futbolcuların eşlerini arayan Pereira, çocuklarıyla birlikte maç için mesaj vermelerini istedi. Tüm oyuncuların evine kamera gönderilirken, büyük bir gizlilikle operasyon gerçekleştirildi!



"BENİM İÇİN BU MAÇI KAZAN"

Eşler videoda "90 dakika canınla mücadele et", "Benim için bu maçı kazan" gibi sözler sarf ederken, yıldız isimlerin çocukları da, "Baba benim için gol at", "Maçı kazanalım, okulda havam olsun" şeklinde isteklerde bulundu.





"ONA GÖRE OYNAYIN"

FB TV'nin hazırladığı görüntüler, Samandıra Tesisleri'nde ekrana yansıtıldı. Maç günü saat 16.00 civarında oyuncularını toplantı odasına çağıran Pereira, "İlk kez bir derbi maçı öncesi ben konuşmayacağım ve susacağım. Derbinin önemini anlatmaya gerek yok. Bu özel klibi izleyin ve ona göre maça çıkın" dedi.

DUYGUSAL ANLAR

Klipte ailelerinden gelen mesajları izleyip, duygusal anlar yaşayan futbolcular ise Kadıköy'de inanılmaz motive olarak sahaya çıktı ve şampiyonluk yolunda belki de en kritik 3 puan alındı.