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Vitor Pereira Mourinho Hakkında Konuştu: “Benim onun hakkında…
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira gündeme dair açıklamalarda bulunurken basın mensuplarının Mourinho hakkında ne düşünüyorsunuz sorusu üzerine “Benim bir fikrim yok” Dedi.
19 Mayıs 2016 Perşembe 23:11
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Medicana Sivasspr karşılaşması sonrası teknik direktörlük konusunda adı geçen Jose Mourinho ile ilgili olarak "Benim bir fikrim yok" dedi.
Spor Toto Süper Lig'i 74 puanla ikinci sırada tamamlayan ve ligin son maçında deplasmanda Medicana Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de müsabaka sonrası Teknik Direktör Vitor Pereira karşılaşmayı değerlendir. Pereira, "Bizim için zor bir karşılaşma olacağını zaten bekliyorduk. İyi bir takımla karşılaştık bu akşam. Ligden ikinci lige düşmeyi hak etmedi Sivasspor. Çünkü Sivasspor kaliteli bir takım. Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz Sivasspor bu ligden düşmek zorunda kaldı. Bu lig böyle bir lig bir, iki olumsuz sonuç her şeyi değiştirebiliyor. Çünkü rekabeti üst düzey olan bir ligde mücadele ettik" dedi.
Sivasspor'un 2-0 öne geçerek avantaj elde ettiğini aktaran Portekizli teknik adam, "Skoru çevirmek 2-2'ye dönmek bizim için kolay değildi. Ama bunu da başardık. Oyununda dengeli gittiğini düşünüyorum maç boyunca Sivasspor'da kazanabilirdi bizde kazanabilirdik. 2-2'lik bir sonuçla ayrıldık bence adil bir sonuç oldu. Aynı zamanda Sivasspor'unda en hızlı şekilde tekrar lige dönmelerini diliyorum. Gelecek sezon tekrar başarıyı yakalayıp Süper Lig'e dönerler" diye konuştu.
Fenerbahçe ile adı geçen Jose Mourinho'nun sorulması üzerine Pereira, "Benim bir fikrim yok" dedi.
Sivas'a getirilmesine rağmen 18 kişilik kadroda yer almayan Hollandalı oyuncu Robin van Persie'nin durumun sorulması üzerine Pereira, "Sakatlığı tam olarak geçmedi. Aslında denedik, uğraştık son dakikaya kadar hatta bu sabaha kadar oynayabilecek durumda olması için çaba gösterdik. Ama bugün maalesef mümkün olmadı. Umarım bir sonraki maça hazır toparlanır ve aramızda olur" ifadelerini kullandı.
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