Vitor Pereira kaybedilen ilk maç hakkında açıklama yaptı!

Derbi maçta takımının Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçın bitiminde düzenlenen basın toplantısına katılan Portekizli teknik adam, Avrupa Ligi'nde Perşembe günü maç oynadıklarını hatırlatarak, "Uzun bir yolculuk ve yorucu bir maçtan sonra bu maça fazla hazırlanma şansı bulamadık. Şu anda Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takımız. Ülke futboluna katkı yapmaya çalışıyoruz. İlerleyen turlarla devam edip, lig şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdüreceğiz. Türk futbolunun kaliteli olduğunu Avrupa'da göstermeye çaba ediyoruz." diye konuştu.





"VOLKAN'IN GOLÜ TEKNİK EKİBİN ÇALIŞTIĞI BİR GOLDÜ"

Derbi maçın oldukça zorlu geçtiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bu maçın son ana kadar geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda Volkan'ın attığı gol teknik ekibin çalıştığı bir goldü." diyerek, şöyle devam etti:

"Hak ederek golü attık. Çünkü biz bunu çalışmıştık. Bu gol çalışmanın bir ürünüydü. Teknik ekip olarak Beşiktaş'ın nerelerde eksik verdiğini biliyorduk. İlk yarı ikinci golü atabilirdik ancak girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı Beşiktaş üzerimize geldi. Ancak biz ikinci golü bularak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Mutluyum. Bu akşam bir takımım olduğunu fazlasıyla hissettim. Hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum."





"İLK YARIDAKİ MAÇTA HAKEM HATALARI SKORU BELİRLEMİŞTİ"

Karşılaşmanın hakemi ile ilgili sorulan bir soruya da Vitor Pereira , takımının rakip Beşiktaş'tan daha iyi oynadığına vurgu yaparak, şöyle cevap verdi:

"Bu akşam sahada diğerinden iyi oynayan takım maçı kazandı. İlk yarıdaki maçta hiç şüphem yok hakem yönetiminden maçı kaybettik. Ancak o hakemi hatırlamıyorum bile."





"HER KULVARDA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Pereira, mücadele ettikleri her kulvarda başarılı olmak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde şampiyonluk istiyoruz. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bu maç öncesinde Avrupa Kupası'nda maç oynayan takımların hepsi hafta sonundaki maçlarında zorlandılar. Değişik liglerdeki maçlarda bunu gördüm. Biz Lokomotiv Moskova maçından sonra maça çıktık. Rakip bize göre iyi dinlenmiş olmasına rağmen maçı biz kazandık. Galatasaray, Lazio ile oynadığı maçtan sonra bitik bir görüntü sergiledi. Biz mücadele ettiğimiz üç kulvarda şampiyon olmak istiyoruz."